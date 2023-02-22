Пекин, 22 февраля, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Учения с боевыми стрельбами были проведены в Восточно-Китайском море Военно-морскими силами (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом 22 февраля сообщается в официальном аккаунте зоны Восточного боевого командования в мессенджере Wechat.

Иван Шилов ИА REGNUM ВМС КНР

При этом данные о времени проведения манёвров и районе, где они проходили, не уточняются. Также отсутствует информация о задействованных в них силах и средствах. В то же время обнародованы фотографии, на которых видно, что в учениях принимали участие боевые корабли различных типов.

Отмечается, что в ходе манёвров были отработаны стрельбы по различным морским и воздушным целям. Так, для противодействия нападению с воздуха на один из кораблей были использованы средства противовоздушной обороны и поражена с помощью торпеды цель, которая была определена гидролокатором как подводная лодка.

Кроме того, добавляется, что учения позволили нарастить общие боевые возможности и координацию отдельных кораблей и соединений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что фрегат ВМФ России «Адмирал флота Советского Союза Горшков» достиг берегов Южно-Африканской Республики для участия в совместных военно-морских учениях.