Sankei Shimbun: в ВС Японии появятся подразделения электронной противовоздушной обороны

Токио, , 08:07 — REGNUM Вооруженные силы Японии пополнятся за счет создания нового вида войск — подразделений электронной противовоздушной обороны, 22 февраля пишет газета Sankei Shimbun со ссылкой на военные источники.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Они начнут функционировать с 2024 финансового года и будут оснащаться мобильными мощными излучателями, которые позволят выводить из строя радары разведывательных самолетов.

Кроме того, такие устройства могут сажать беспилотные летальные аппараты и аэростаты. В первую очередь новые подразделения должны будут появиться в зоне Восточно-Китайского моря, которая, как считают в Токио, может стать местом столкновения Китая и Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля Япония и США провели совместные военные учения в небе над Японским морем.