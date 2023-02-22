Москва, 22 февраля, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Горячая линия связи между Кремлём и Белым домом, созданная после Карибского кризиса, сохраняется, но президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден до сегодняшнего дня её не использовали. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 22 февраля в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

На вопрос, продолжает ли работать канал связи, созданный для экстренных переговоров в 1963 году, после Карибского кризиса, Песков ответил утвердительно. По словам пресс-секретаря президента России, при желании лидеры России и США могут воспользоваться этой линией связи.

Песков уточнил, что до сих пор не возникало ситуаций для того, чтобы была необходимость использовать горячую линию связи.

В последние годы президенты России и США предпочитали общаться по прямому телефону. В 2016 году в СМИ была опубликована информация, что действовавший глава Белого дома Барак Обама якобы использовал горячую линию связи, чтобы обсудить с российским лидером ситуацию с «вмешательством хакеров» в американские выборы. В Кремле информацию опровергли, пояснив, что для переговоров использовалась обычная закрытая линия.