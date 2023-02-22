Володин советует Конгрессу США задуматься о последствиях приостановки Россией участия в ДСНВ

Москва, , 08:03 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин советует Конгрессу осознать последствия приостановки Россией участия в договоре между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Вячеслав Володин Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации

«В вопросах безопасности нашей страны и граждан разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим», — отметил Володин в телеграм-канале, указав на то, что сложившаяся обстановка — итог внешней политики Вашингтона.

Палата парламента обсудит законопроект президента РФ Владимира Путина «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений».

Прекратив соблюдать взятые на себя обязательства и отвергнув предложения России по вопросам глобальной безопасности, США разрушили архитектуру международной стабильности и ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов, констатировал Володин.

Членам Конгресса США необходимо осознать созданную по вине Джо Байдена ситуацию, а также возможные её последствия, резюмировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Путин обратил внимание на то, что США стали перекраивать мироустройство именно только под себя, исключительно в своих собственных интересах. Через представителей НАТО Штаты передают ультиматум, подчеркнул Путин.

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