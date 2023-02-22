Украинские войска в ночь на 22 февраля обстреляли Донецк, Александровку и Дебальцево

Донецк, , 07:58 — REGNUM Вооружённые формирования Украины в ночь на 22 февраля обстреляли Донецк, Александровку и Дебальцево. Об этом 22 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Убежище в ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Дебальцево со стороны киевских военных был зафиксирован в 00:01 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть ракет из реактивных систем залпового огня.

Также указывается, что в 00:46 ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 152 мм по Кировскому району Донецка и в 03:55 — пять снарядов калибра 155 мм по Александровке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ вечером 21 февраля выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по селу Яковлевка, расположенному в ДНР.