Проблема кастовой дискриминации является актуальной для США

Сиэтл, США, , 08:13 — REGNUM В Сиэтле запрещена дискриминация по признаку касты, сообщает 21 февраля телеканал Fox News.

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Городской совет Сиэтла шестью голосами против одного проголосовал за добавление касты в качестве защищенной категории в антидискриминационные законы города. Таким образом, Сиэтл станет первым населённым пунктом на территории США, где запрещена подобная дискриминация.

Кшама Савант, член партии «Социалистическая альтернатива» и единственный депутат индийского происхождения в городском совете Сиэтла, перед голосованием распространила петицию, в которой говорилось, что «кастовая дискриминация остается в значительной степени скрытой и неосвещаемой проблемой».

«Кастовая дискриминация является широко распространённым и все более серьезным фактором предубеждений на рабочем месте, с которыми сталкиваются иммигранты из Южной Азии не только в других странах, но и здесь, в Сиэтле, и по всей территории США», — говорится в петиции.

Напомним, что ранее дискриминацию по признаку касты запретили некоторые американские высшие учебные заведения, в частности Университет штата Калифорния и Брауновский университет.

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