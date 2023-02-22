Президент Польши заявил о необходимости передать Украине истребители

Варшава, , 07:53 — REGNUM Западные страны должны поставить ВСУ истребители, поскольку Украина нуждается в них, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что польская сторона владеет истребителями МиГ-29, которыми уже умеют управлять украинские летчики. Вместе с тем Дуда подчеркнул, что вопрос поставки самолетов западного производства всё ещё обсуждается и для применения этих боевых машин ВСУ необходимо обучать.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что возможность поставки Западом истребителей Украине якобы пока не рассматривается.

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