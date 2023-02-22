Варшава, 22 февраля, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Западные страны должны поставить ВСУ истребители, поскольку Украина нуждается в них, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Он отметил, что польская сторона владеет истребителями МиГ-29, которыми уже умеют управлять украинские летчики. Вместе с тем Дуда подчеркнул, что вопрос поставки самолетов западного производства всё ещё обсуждается и для применения этих боевых машин ВСУ необходимо обучать.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что возможность поставки Западом истребителей Украине якобы пока не рассматривается.