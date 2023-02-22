Песков сообщил, пользовались ли горячей линией связи Путин и Байден

Москва, , 07:33 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден пока не использовали канал горячей линией связи, который был создан во времена Карибского кризиса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин и Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он рассказал в интервью ТАСС. Вместе с тем Песков отметил, что указанный инструмент для контактов продолжает функционировать, но ситуаций для его применения Путиным и Байденом еще не возникало.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что президенты могут в любой момент воспользоваться горячей линией связи, если возникнет такая необходимость.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует общаться с Джо Байденом, в том числе и для того, чтобы обсудить решение о приостановке участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).