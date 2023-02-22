Кикбоксеру Тейту продлили срок содержания в тюрьме
Бухарест, 22 февраля 2023, 07:44 — REGNUM Скандально известный экс-кикбоксер и блогер Эндрю Тейт по-прежнему будет находится в румынской тюрьме, сообщает 21 февраля телеканал Fox News.
Прокуратура выступила с ходатайством о продлении Тейту и его брату Тристану срока содержания под стражей. Суд это ходатайство удовлетворил.
Таким образом, Тейтам уже в третий раз отказано в освобождении из предварительного заключения. Ранее братья пытались оспорить решение суда, но неудачно.
Напомним, что Эндрю Тейт, имеющий гражданство Великобритании и США, подозревается в создании преступной группы, занимавшейся торговлей людьми.
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