Нью-Йорк, США, 22 февраля, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Текст проекта российской резолюции в Совете Безопасности ООН о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» всё ещё обсуждается, 21 февраля заявил журналистам постоянный представитель России при этой всемирной организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Дипломат допустил, что голосование по документу в СБ ООН может состояться уже в ближайшие дни. Так он ответил на вопрос, можно ли ожидать рассмотрения резолюции уже на этой неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля постоянный представитель Британии при ООН Томас Фиппс заявил, Лондон осуждает диверсии на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», которые произошли в сентябре 2022 года.