Гендиректор МККК заявил о необходимости усиления деятельности организации в зоне СВО

Донецк, , 07:43 — REGNUM Международный комитет Красного Креста (МККК) считает важным усиление гуманитарных операций в Донецке и Луганске и получение доступа к Херсону и Запорожью, сообщает 22 февраля РИА Новости.

Роберт Мардини AnitaDullard

Об этом в интервью агентству заявил гендиректор МККК Роберт Мардини.

По его словам, МККК находится в Луганске и Донецке с 2014 года. Там имеются офисы организации, там же работают около 200 сотрудников.

Мардини отметил, что, на его взгляд, МККК является единственной международной организацией, имеющей в этих регионах международный персонал.

Мардини подчеркнул, необходимо активизировать гуманитарную работу МККК, так как гуманитарные потребности, особенно в Донецке, чрезвычайно высоки.

Гендиректор МККК отметил необходимость расширения гуманитарных операций и на Запорожскую и Херсонскую области.

Напомним, что ВФУ регулярно подвергают обстрелу находящиеся в зоне СВО гуманитарные учреждения, в том числе и больницы.

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