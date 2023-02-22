Красный Крест хочет расширить гуманитарную деятельность в зоне СВО
Донецк, 22 февраля 2023, 07:43 — REGNUM Международный комитет Красного Креста (МККК) считает важным усиление гуманитарных операций в Донецке и Луганске и получение доступа к Херсону и Запорожью, сообщает 22 февраля РИА Новости.
Об этом в интервью агентству заявил гендиректор МККК Роберт Мардини.
По его словам, МККК находится в Луганске и Донецке с 2014 года. Там имеются офисы организации, там же работают около 200 сотрудников.
Мардини отметил, что, на его взгляд, МККК является единственной международной организацией, имеющей в этих регионах международный персонал.
Мардини подчеркнул, необходимо активизировать гуманитарную работу МККК, так как гуманитарные потребности, особенно в Донецке, чрезвычайно высоки.
Гендиректор МККК отметил необходимость расширения гуманитарных операций и на Запорожскую и Херсонскую области.
Напомним, что ВФУ регулярно подвергают обстрелу находящиеся в зоне СВО гуманитарные учреждения, в том числе и больницы.
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