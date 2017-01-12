22 Февраля
 
7:34

Польша столкнулась с серьезной нехваткой запасных частей для обещанных Украине танков Leopard. А все потому, что не может получить их от Германии, заявил в интервью CNN президент республики Анджей Дуда.

"Я немного удивлен словами канцлера ФРГ Олафа Шольца. Надеюсь, что их танки готовы, потому что, честно говоря, у нас серьезные проблемы с запасными частями для них", - сказал Дуда.

7:33

На одном из направлений специальной военной операции мотострелковый полк подполковника Александра Завадского проводил оборонительные работы. Противник при поддержке артиллерии и армейской авиации начал наступление, сообщает Минобороны РФ. Благодаря тому, что Александр Завадский грамотно распределил силы и расставил блокпосты, его подчиненные вступили в бой на выгодных позициях.

В течение суток подразделения полка отбили восемь атак противника с трех сторон общей численностью более 300 боевиков. В ходе сражения российские военнослужащие уничтожили до 10 танков и других боевых бронированных машин, а также большое количество живой силы.

Благодаря мужеству, героизму и командирскому мастерству подполковника Завадского, а также профессионализму его подчиненных противнику был нанесен серьезный урон, а боевики были отброшены на исходные позиции.

7:29

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что США наживаются на войне в Украине. По его словам, предприятия американского ВПК заработали много денег на украинском конфликте.

"Будет ли им стыдно за это? США придерживались политики борьбы до последнего афганца. Неужели они хотят, чтобы теперь Украина сражалась до последнего украинца?", — заявил дипломат.

7:27

«Иди на х…», — глава МИД Словакии послал премьер-министра Венгрии Орбана за то, что тот якобы проводит политику, выгодную Путину.

"Для коллаборационистов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет мира ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание", — отметил словацкий дипломат и добавил ругательство на русском языке: "Иди на х…».

7:27

Израиль впервые даст Украине оружие. Глава МИД Израиля заявил о планах передать Украине системы противоракетной обороны. Речь может идти о комплексе ПРО «Железный купол».

7:27

Посол США в РФ вызвана в МИД РФ, заявили в ведомстве. Послу США в России выражен протест в связи с расширением вовлеченности США в боевые действия на стороне Киева, Россия требует от Вашингтона вывода военной техники с Украины и объяснений по поводу взрывов на "Северных потоках".

7:26

Глава ЦРУ Уильям Бернс в ноябре 2022 года призывал Зеленского "как можно быстрее добиться прогресса на поле боя, потому что масштабы военной поддержки могут начать падать" — Politico cо ссылкой на слова украинских чиновников.

7:25

Китай «глубоко обеспокоен» тем, что война на Украине «выходит из-под контроля» — министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

«Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить разжигать огонь, обвинять Китай и раздувать риторику «сегодня Украина — завтра Тайвань», — добавил министр.

7:25

ФСБ не давала гарантий безопасности президенту США Джо Байдену во время его визита в Киев — директор службы Александр Бортников.

«США действительно уведомляли Россию о визите Байдена в Киев — по дипломатической линии. Гарантий его безопасности мы не давали», — заявил Бортников.

7:25

Губернатор Флориды, республиканец Десантис раскритиковал Байдена за визит на Украину и обещания ей военной поддержки. В интервью программе Fox & Friends он назвал американскую помощь Украине «подписанным чеком, в котором не проставлена сумма», и задался вопросом, нужно ли было Америке вмешиваться в этот конфликт.

«Не думаю, что в наших интересах вступать в опосредованную войну с Китаем, в конфликты из-за границ или Крыма», — заявил он.

7:24

Глава МИД Украины заявил, что член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами мирного плана КНР, Киев намерен изучить его и сделать выводы.

7:24

Страны Восточной Европы стали новым центром тяжести НАТО — Politico. Офицер военной разведки США Челс Михта заявил изданию, что в результате конфликта на Украине центр европейского лидерства смещается в страны Восточной Европы — наиболее очевидно, в сторону Польши.

В материале говорится, что Польша, крупнейшая страна восточного фланга альянса, накапливает политический вес не только среди «прифронтовых» государств, но и во всем НАТО благодаря своей важной роли в цепи поставок.