Донецк, 23 февраля, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) на Украине к 363-му дню сохраняет наступательный темп. В Минобороны России опровергли появившиеся на отдельных информационных ресурсах экзальтированные заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, выполняющих боевые задачи по освобождению города Артёмовска Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

К 22 февраля стало известно, что только за одни сутки на купянском направлении при поддержке армейской авиации и огня артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в Луганской Народной Республике. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих. На херсонском направлении контрбатарейная борьба ВС РФ помогла уничтожить самоходную гаубицу «Акация», две самоходные гаубицы «Гвоздика».

Также военное ведомство продемонстрировало боевую работу реактивных систем залпового огня «Град» ЦВО. В видеоролике под заголовком «Пехота просит огня. Стреляем, выполняем задачи» показано, как артиллеристы развернули и навели установки «Град» для ударов по украинским националистам. Завершив огневое поражение, расчеты поменяли позицию. От получения цели до нанесения удара личный состав расчета РСЗО «Град» тратит не более десяти минут. Максимальную эффективность и точность таких залпов обеспечивает корректировка огня с помощью беспилотников. Добавим, что за сутки средствами противовоздушной обороны ВС РФ уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов.

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