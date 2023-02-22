Москва, 22 февраля, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Первое уголовное дело в отношении военнослужащего ВСУ, обвиняемого в жестоком обращении с гражданскими и захвате власти, поступило в суд в России. Об этом 22 февраля сообщили ТАСС в Южном окружном военном суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Уточняется, что украинскому военнослужащему вменяется насильственный захват власти, жестокое обращение с гражданским населением, убийство и обучение с целью осуществления террористической деятельности. Уголовное дело будет назначено к рассмотрению в ближайшее время. Отмечается, что подобное уголовное дело первое в России.

Отмечается, что дело суд планирует рассмотреть в общем порядке. Обвинение военнослужащему ВСУ было предъявлено в июне 2022 года. По данным СКР, в марте обвиняемый остановил двух мужчин из числа мирных жителей на территории посёлка Мирный в городе Мариуполе и потребовал произнести фразу на украинском языке. Затем, придравшись к произношению фразы, украинский военнослужащий расстрелял одного из мужчин.