Врио главы ДНР Пушилин заявил о неосмотрительном поведении Запада по отношению к России

Донецк, , 07:01 — REGNUM Запад ведет себя неосмотрительно, заигрывая с теми вещами, с которыми заигрывать не стоит, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, оценивая послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для нас немаловажными были аспекты глобальной безопасности — с теми рисками, с теми угрозами, которые несет сейчас безумный вероломный Запад, заигрывая с такими вещами, с которыми точно не стоило бы — в особенности с ядерной державой», — сказал врио главы ДНР, слова которого приводит РИА Новости.

Пушилин подчеркнул, что Россия абсолютно миролюбивая страна. Вместе с тем он отметил, что РФ как суверенное государство не может выслушивать такие нападки и угрозы, какие позволяет себе Запад в адрес Москвы.

По словам врио главы ДНР, в речи Путина население России услышало «элементы глобальной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия в декабре 2021 года получила от Запада прямой отказ по гарантиям безопасности, и РФ поняла, что угроза для страны нарастает.