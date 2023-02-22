Донецк, 22 февраля, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Запад ведет себя неосмотрительно, заигрывая с теми вещами, с которыми заигрывать не стоит, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, оценивая послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Для нас немаловажными были аспекты глобальной безопасности — с теми рисками, с теми угрозами, которые несет сейчас безумный вероломный Запад, заигрывая с такими вещами, с которыми точно не стоило бы — в особенности с ядерной державой», — сказал врио главы ДНР, слова которого приводит РИА Новости.

Пушилин подчеркнул, что Россия абсолютно миролюбивая страна. Вместе с тем он отметил, что РФ как суверенное государство не может выслушивать такие нападки и угрозы, какие позволяет себе Запад в адрес Москвы.

По словам врио главы ДНР, в речи Путина население России услышало «элементы глобальной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия в декабре 2021 года получила от Запада прямой отказ по гарантиям безопасности, и РФ поняла, что угроза для страны нарастает.