Российские установки «Град» играют чрезвычайно важную роль в поддержке пехоты

Донецк, , 07:03 — REGNUM Российские системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» наносят стремительные и сокрушительные удары по врагу, сообщает 22 февраля телеграм-канал Министерства обороны России.

Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» Vitaly V. Kuzmin

Командир боевой машины с позывным «Росич» рассказал, что «Грады» постоянно поддерживают своим огнём пехоту. На огневой позиции РСЗО находятся очень недолго, не более 10 минут. Отстрелявшись, машины быстро уезжают.

Огонь установок корректируется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Залп «Градов» накрывает значительную площадь, поражая находящуюся там живую силу и технику противника.

Росич сказал, что потребность в РСЗО на линии фронта столь велика, что часто они проводят в тылу всего 10-15 минут, а затем вновь выезжают на боевую позицию.

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