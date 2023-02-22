Донецк, 22 февраля, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Российские системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» наносят стремительные и сокрушительные удары по врагу, сообщает 22 февраля телеграм-канал Министерства обороны России.

Vitaly V. Kuzmin Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град»

Командир боевой машины с позывным «Росич» рассказал, что «Грады» постоянно поддерживают своим огнём пехоту. На огневой позиции РСЗО находятся очень недолго, не более 10 минут. Отстрелявшись, машины быстро уезжают.

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Огонь установок корректируется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Залп «Градов» накрывает значительную площадь, поражая находящуюся там живую силу и технику противника.

Росич сказал, что потребность в РСЗО на линии фронта столь велика, что часто они проводят в тылу всего 10-15 минут, а затем вновь выезжают на боевую позицию.