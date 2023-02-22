Сан-Франциско, США, 22 февраля, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Хаос, царящий в школах американского города Сан-Франциско, шокировал прибывшую в город семью украинских беженцев. Об этом 21 февраля сообщает издание San Francisco Сhronicle.

(сс) woodleywonderworks Начальная школа в США

Семья украинских беженцев прибыла в Сан-Франциско, и 13-летняя девочка поступила в местную среднюю школу Marina Middle School. Как пояснила школьница, до этого она видела американские государственные школы только в кино и не ожидала, что в реальности обстановка в таких школах совсем не идиллическая.

Девочка рассказала, что для учеников в американской школе норма ругаться с учителями, вскакивать на парты, срывать уроки и травить слабых одноклассников. Родственники школьницы были в ужасе от её рассказов о том хаосе, который творился на занятиях в школе.

У ребёнка были постоянные конфликты с одноклассниками, ей угрожали, воровали вещи, в том числе мобильный телефон. При этом на просьбу родственников о переводе школьницы в другое учебное заведение окружные чиновники ответили отказом. В итоге девочка совсем перестала посещать занятия из страха за свою безопасность.

По данным San Francisco Сhronicle, ситуация, в которую попала украинская беженка, является типичной для государственных школ Сан-Франциско. Условия обучения в таких школах постепенно становятся невыносимыми из-за вызывающего поведения учеников.