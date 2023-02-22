Американские военные подтвердили значительную утечку данных министерства обороны США

Вашингтон, , 06:45 — REGNUM Командование сил спецопераций США (USSOCOM) расследует обстоятельства инцидента с утечкой данных министерства обороны, сообщает 21 февраля телеканал CNN.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Утечка данных была обнаружена 8 февраля независимыми исследователями в сфере кибербезопасности. Среди взломанных данных были стандартная информация о военных контрактах США и запрос сотрудников американского оборонного ведомства на проверку их документов.

Любой, знавший IP-адрес сервера, мог без пароля получить доступ к закрытым данным Пентагона.

Напомним, что в декабре прошлого года хакерами был произведён взлом сайта ФБР.

Читайте ранее в этом сюжете: Сайт ФБР подвергся кибератаке