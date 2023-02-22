Москва, 22 февраля, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Российские цветоводы просят власти России провести антидемпинговое расследование в связи с поступлением в страну из-за рубежа дешевых цветов, заявил председатель Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы

«В настоящий момент Национальная ассоциация цветоводов реализует работу по инициации антидемпингового расследования в рамках ЕАЭС в связи с дешевым импортом из третьих стран, наносящим экономический ущерб отрасли», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

По словам Антипова, по итогам проверки могут быть приняты антидемпинговые меры, включая повышение размера пошлин на ввоз цветов из других стран. Глава ассоциации также сообщил, что доля российской продукции на рынке в России составляет 17%. Он добавил, что основной поток цветов в страну идет из Кении и Эквадора.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года Алексей Антипов заявил, что санкции Запада против России и закрытие воздушного пространства ЕС для российских самолетов может радикально изменить состояние цветочного рынка в стране.