Тель-Авив, Израиль, 22 февраля, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Вероятность визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину обсуждается в окружении политика. Об этом сообщила 21 февраля газета Israel Hayom.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

В случае, если такой визит будет согласован и состоится, в Киеве Нетаньяху примет президент Украины Владимир Зеленский. Указывается, что украинский лидер посылал Нетаньяху приглашение посетить страну, но сроки возможной поездки ещё не согласованы.

Отмечается, что вопрос о возможности визита Нетаньяху в Киев стал обсуждаться после поездки израильского главы МИД в Киев и отсутствия на него негативной реакции со стороны Москвы. Приезд в Киев президента США Джозефа Байдена стал ещё одним доводом для начала подготовки к визиту израильского премьер-министра на Украину.

Стоит отметить, что с начала российской спецоперации Нетаньяху занял очень осторожную позицию в отношении Украины с целью избежать конфликта с Москвой.