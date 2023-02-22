МИД Украины крайне негативно оценил приостановление участия России в ДСНВ

Киев, , 06:18 — REGNUM Киевские власти отреагировали на решение России приостановить своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщает 21 февраля сайт МИД Украины.

Флаг Украины Иван Шилов (c) ИА REGNUM

В Киеве назвали решение Москвы «очередным провокационным шагом» и обвинили Россию в «сознательном разрушении существующей архитектуры ядерного разоружения и нераспространения».

«Подрывая один из важнейших международных договоров в сфере контроля над ядерным оружием, Россия делает очередной дерзкий вызов мировому сообществу, подтверждает свою преступную природу и дальнейшие агрессивные намерения по уничтожению международного мира и безопасности», — говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

В Киеве призвали международное сообщество предоставить решительный ответ на «агрессивное поведение» России и принять срочные совместные меры с целью предупреждения и противодействия «любым формам ядерного шантажа» со стороны Москвы.

Напомним, что 21 февраля в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о приостановлении участия России в ДСНВ.

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