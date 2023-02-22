Власти США обязали компанию Norfolk Southern утилизировать вредные вещества в штате Огайо

Вашингтон, , 05:51 — REGNUM Транспортную компанию Norfolk Southern обязали ликвидировать последствия схода с рельсов поезда, перевозившего токсичные химикаты, в штате Огайо. Об этом сказано в заявлении президента США Джозефа Байдена, опубликованном 21 февраля в Twitter.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Байдена, главное экологическое ведомство США — федеральное Агентство по охране окружающей среды отдало распоряжение, чтобы Norfolk Southern заплатила за очистку территории и за утилизацию опасных химических веществ.

«Это здравый смысл. Они навели беспорядок. Они должны его убрать», — указал глава Белого дома.

Кроме того, Байден отметил, что провёл консультации с представителями ряда профильных американских ведомств и местных властей в связи с инцидентом в городе Ист-Палестайн в северо-восточной части Огайо. По словам главы Белого дома, сотрудники Агентства по охране окружающей среды США проводят проверку качества воздуха и воды в районе места происшествия.