Вашингтон, 22 февраля, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Транспортную компанию Norfolk Southern обязали ликвидировать последствия схода с рельсов поезда, перевозившего токсичные химикаты, в штате Огайо. Об этом сказано в заявлении президента США Джозефа Байдена, опубликованном 21 февраля в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По словам Байдена, главное экологическое ведомство США — федеральное Агентство по охране окружающей среды отдало распоряжение, чтобы Norfolk Southern заплатила за очистку территории и за утилизацию опасных химических веществ.

«Это здравый смысл. Они навели беспорядок. Они должны его убрать», — указал глава Белого дома.

Кроме того, Байден отметил, что провёл консультации с представителями ряда профильных американских ведомств и местных властей в связи с инцидентом в городе Ист-Палестайн в северо-восточной части Огайо. По словам главы Белого дома, сотрудники Агентства по охране окружающей среды США проводят проверку качества воздуха и воды в районе места происшествия.