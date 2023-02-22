Фрегат ВМФ России «Адмирал Горшков» прибыл к месту учений с ЮАР и Китаем

Архангельск, , 05:50 — REGNUM Фрегат ВМФ России «Адмирал флота Советского Союза Горшков» достиг берегов Южно-Африканской Республики для участия в совместных военно-морских учениях, сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота РФ.

Фрегат «Адмирал Горшков» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Корабль зашел в порт Ричардс-Бей. «Адмирал Горшков» также примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня вооруженных сил ЮАР.

В порту на фрегат поднялся главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов. Он прибыл в республику накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля министерство обороны ЮАР объявило, что Россия возглавила совместные военно-морские учения «Мози-2», которые проходят в Индийском океане.