Грозный, 22 февраля, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров 21 февраля в своём телеграм-канале призвал власти регионов Российской Федерации незамедлительно оказать всю необходимую помощь бойцам, принимающим участие в СВО, и их семьям.

kremlin.ru Рамзан Кадыров

Кадыров отметил, что президент России Владимир Путин, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию, поставил приоритетную задачу — создать Фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.

«Хочу отметить, что в Чеченской Республике предприняты все необходимые меры по этому вопросу. Мы заранее позаботились о том, чтобы семьям погибших бойцов и раненым своевременно оказывалась финансовая и материальная помощь. Я хочу призвать власти в регионах, не дожидаясь, пока решатся юридические и финансовые вопросы создания фонда, уже сейчас изыскивать возможности и оказывать помощь нашим бойцам. Они должны быть уверены в крепком тыле и что их семьи под надежной защитой», — заявил Кадыров.

Напомним, что оглашение послания Владимира Путина Федеральному посланию состоялось 21 февраля.