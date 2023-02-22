В Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1

Тегеран, , 05:35 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали сейсмологи на территории Ирана. Об этом 22 февраля сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Подземные толчки были зарегистрированы в 01:11 по всемирному координированному времени (04:11 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 113 км к востоку от города Гереш, в котором проживают около 25 тыс. человек. Крупный город Бендер-Аббас, где проживает около 352 тыс. человек, находился в 117 км к северо-западу от эпицентра.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.

Стоит отметить, что это уже второе за сутки землетрясение на территории Ирана. До этого подземные толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы в 09:05 мск. Эпицентр располагался в 113 км к северо-западу от города Бендер-Аббас.

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