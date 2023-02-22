Власти Киева решили запретить игру Atomic Heart и призвали ограничить её распространение в мире

Киев, , 05:18 — REGNUM Власти Киева намерены обратиться к руководству компаний Sony, Microsoft и Valve с просьбой о запрете продаж игры Atomic Heart на территории Украины. Об этом 21 февраля сообщил замминистра цифровой трансформации страны Александр Борняков в беседе с порталом dev. ua.

Atomic Heart Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как пояснил украинский чиновник, игра якобы является «токсичной» и потенциально может быть использована для сбора личных данных пользователей. Приведя такие аргументы, Борняков призвал ограничить распространение игры в других странах.

Игра Atomic Heart является шутером от первого лица, она была разработана российским подразделением кипрской студии Mundfish. Действие игры разворачивается в альтернативном Советском Союзе 1955 года. Atomic Heart сразу после релиза возглавила рейтинг продаж на платформе Steam.

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