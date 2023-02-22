Киевский режим рассчитывает на получение многомиллиардной зарубежной экономической помощи

Киев, , 05:19 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что спустя почти год после начала СВО проукраинская коалиция в мире «сильна как никогда», сообщает 21 февраля прес-служба украинского правительства.

Денис Шмыгаль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Военная, финансовая, политическая помощь от наших партнеров не просто не исчезла, но продолжает расти. Союзники понимают важность нашей победы в этой войне. Важность для Европы и всего цивилизованного мира», — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что 20 февраля состоялся «исторический» визит в Киев президента США Джо Байдена. Во время встречи Владимира Зеленского с Байденом и его командой в широком формате поднимался, в частности, вопрос «быстрого восстановления», на который Вашингтон направляет $1,5 млрд. Американцы выделят более $1 млрд в поддержку энергетики Украины и Молдавии.

Также 20 февраля в Киев приезжала делегация МВФ во главе с директором-распорядителем Фонда Кристалиной Георгиевой. По словам Шмыгаля, Украина получила очень положительную оценку работы по выполнению пунктов мониторинговой программы МВФ.

«Наша задача на следующие недели еще более интенсивно поработать, чтобы уже этой весной Украина получила многомиллиардную программу от МВФ. Пока мы говорим, что размер этой программы составит более $15 млрд. Это будет чрезвычайно важно для покрытия бюджетного дефицита», — отметил Шмыгаль.

Он также поблагодарил правительство Японии и премьер-министра Фумио Кисиду за анонсированную финансовую помощь в размере $5,5 млрд, которые планируется направить на восстановление инфраструктуры, и правительство Норвегии и премьер-министра Йонаса Гара Стёре за анонсированную многолетнюю программу поддержки Украины на €7,5 млрд.

«Это средства — на военную, экономическую и гуманитарную поддержку нашего государства. Такие шаги солидарности демонстрируют новый стратегический подход по поддержке Украины. Речь идет о многолетней помощи в усилении Украины и помощи нашему государству в реализации плана восстановления», — подчеркнул украинский премьер.

Напомним, что украинские официальные лица постоянно признаются в том, что без массированной западной помощи украинская экономика окажется в состоянии тяжелейшего кризиса.

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