Пекин, 22 февраля, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Россия и Китай договорились сообща противостоять любым формам одностороннего запугивания, говорится в сообщении МИД КНР по итогам встречи руководителя канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Кроме того, участники переговоров условились продвигать демократизацию международных отношений, а также дальше развивать сотрудничество в многосторонних форматах. Ван И и Патрушев подчеркнули необходимость решительно поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Они также выступили против распространения менталитета холодной войны и блокового противостояния. Стороны обсудили и ситуацию вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что КНР в ближайшие дни может представить свой план по мирному урегулированию украинского кризиса.