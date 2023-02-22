Премьер Украины Шмыгаль уверяет в нормализации ситуации в энергосекторе

Киев, , 05:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об отсутствии дефицита в энергосистеме страны, сообщает 21 февраля пресс-служба правительства Украины.

Энергетика Украины Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Шмыгаль подчеркнул, что проблем с мощностью не наблюдается уже в течение десяти дней. Правда, при этом он обратил внимание, что такая ситуация будет сохраняться лишь в том случае, если Россия не будет наносить новых ударов по украинской энергоинфраструктуре.

«Дефицита электроэнергии нет и не прогнозируется при условии, что не будет новых атак», — сказал премьер-министр.

Шмыгаль поблагодарил энергетиков и ремонтные бригады, которые продолжают осуществлять «невероятную» работу.

Напомним, что Россия наносит по украинской энергосистеме регулярные удары ракетами и дронами-камикадзе.

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