Киев, 22 февраля, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об отсутствии дефицита в энергосистеме страны, сообщает 21 февраля пресс-служба правительства Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Шмыгаль подчеркнул, что проблем с мощностью не наблюдается уже в течение десяти дней. Правда, при этом он обратил внимание, что такая ситуация будет сохраняться лишь в том случае, если Россия не будет наносить новых ударов по украинской энергоинфраструктуре.

«Дефицита электроэнергии нет и не прогнозируется при условии, что не будет новых атак», — сказал премьер-министр.

Шмыгаль поблагодарил энергетиков и ремонтные бригады, которые продолжают осуществлять «невероятную» работу.

Напомним, что Россия наносит по украинской энергосистеме регулярные удары ракетами и дронами-камикадзе.