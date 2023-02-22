Подполковник армии США Дэвис назвал поездку Байдена в Киев постановочной

Вашингтон, , 04:55 — REGNUM Недавний необъявленный визит президента США Джо Байдена в Киев напоминает «большую постановку», 21 февраля заявил в эфире телеканала Fox News подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вам следует задуматься, это выглядело как большая постановка, особенно после того, как всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все с русскими», — сказал он.

Дэвис напомнил, что украинские СМИ показали видеозапись на которой видно, как Байден идет по Киеву под звуки сирены. По словам подполковника, на представленных кадрах нет никакой паники, как будто все подготовились к этому визиту.

Эксперт также выразил мнение, что поездка американского лидера, который встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, не повлияла на положение Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал о том, что Джо Байден перед своим визитом в Киев получил гарантии сохранности. 21 февраля директор ФСБ Александр Бортников заявил, что США уведомили РФ о визите Байдена в Киев, однако Москва не давала Вашингтону каких-либо гарантий безопасности.

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