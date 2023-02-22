Киев, 22 февраля 2023, 04:52 — REGNUM Взрывы произошли в украинских городах Днепропетровск и Сумы. Об этом 22 февраля сообщает издание «Страна. ua».

Воздушная тревога
Воздушная тревога
Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что взрывы в Сумах и Днепропетровске произошли в ночь с 21 на 22 февраля. В городах в момент взрывов действовал режим воздушной тревоги.

В эту же ночь несколько взрывов прогремело в пригороде оккупированного киевским властями российского города Херсон. Информация о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не сообщалась.

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