Киев, 22 февраля, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Взрывы произошли в украинских городах Днепропетровск и Сумы. Об этом 22 февраля сообщает издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Уточняется, что взрывы в Сумах и Днепропетровске произошли в ночь с 21 на 22 февраля. В городах в момент взрывов действовал режим воздушной тревоги.

В эту же ночь несколько взрывов прогремело в пригороде оккупированного киевским властями российского города Херсон. Информация о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не сообщалась.