Рогов указал, что США принуждают власти Киева к наступлению на южном направлении

Мелитополь, , 04:39 — REGNUM К наступлению на южном направлении принуждает киевские власти Вашингтон. Такое заявление сделал 22 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Джо Байден и Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как пояснил Рогов, власти США принуждают президента Украины Владимира Зеленского наступать на южном направлении, а недавний визит американского лидера Джозефа Байдена в Киев подтверждает это предположение.

«Байдену нужна война ценой хоть всех жителей постукраинского пространства, лишь бы заработать себе политические баллы и дивиденды в преддверии новой избирательной гонки и показать себя американскому народу в роли вершителя мира», — указал Рогов.

По мнению Рогова, поведение главы Белого дома показывает, что судьба американского народа для него не так важна, как оккупация южнорусских земель. По словам Рогова, вместо того чтобы поехать в штат Огайо, где произошла крупная экологическая катастрофа, и быть со своим народом, Байден предпочёл посетить Киев и обниматься с Зеленским.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению Рогова, визит президента США Байдена в Киев не обернётся для Украины ничем хорошим, а для украинского лидера Зеленского «запахло жареным».

Читайте ранее в этом сюжете: Рогов: визит Байдена показывает, что для Зеленского «запахло жареным»