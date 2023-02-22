Минздрав России утвердил список из более чем 900 рецептурных лекарств для продажи онлайн

Москва, , 04:33 — REGNUM Список рецептурных лекарственных препаратов, которые будут разрешены для дистанционной продажи в России в рамках пилотного проекта, утвержден Минздравом РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Лекарства (сс) FraukeFeind

Указанный документ уже зарегистрирован Минюстом. В список вошли 904 лекарства. Минздрав сформировал этот перечень с учетом критериев, разработанных российским правительством.

В список не были включены препараты, которые принимаются под строгим наблюдением врача, включая сильнодействующие, наркотические или психотропные лекарственные средства. Кроме того, в перечне не представлены лекарства, содержащие этиловый спирт и препараты предметно-количественного учета.

В Минздраве уточнили, что целью пилотного проекта является отработка механизма дистанционной продажи препаратов из согласованного списка. Он стартует 1 марта и будет опробован в Москве, а также в Московской и Белгородской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России наблюдается снижение цен на лекарства.

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