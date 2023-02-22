Москва, 22 февраля, 2023, 04:27 — ИА Регнум. Главным следственным управлением СКР по городу Москве по факту гибели шести человек при пожаре в центре столицы возбуждено уголовное дело, сообщает 22 февраля телеграм-канал ведомства.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, 21 февраля 2023 года произошло возгорание на 5-м этаже общежития на улице Международной. В процессе тушения пожара были обнаружены тела шести человек, среди которых двое малолетних детей с признаками отравления угарным газом.

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В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Следователями допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения. На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов.

Напомним, что пожар вспыхнул в 16-этажном здании отеля «МКМ». Огонь распространился на территории около 300 квадратных метров.