В Мехико протестующие ЛГБТ-активисты ворвались в конгресс, требуя разрешить смену пола детям

Мехико, , 04:17 — REGNUM Группа ЛГБТ-активистов, протестующих против законопроекта, запрещающего операции по смене пола для несовершеннолетних, устроила погром в конгрессе города Мехико в Мексике. Об этом 21 февраля сообщили депутаты городского парламента в Twitter.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Акция протеста, организованная представителями ЛГБТ-сообщества, началась с утра 21 февраля. Манифестанты выступили против инициативы, предложенной оппозиционным депутатом Америкой Ранхель. Представительница Партии национального действия (PAN) предложила запретить законодательно операции по смене пола и гормональную терапию для несовершеннолетних.

При этом городские власти придерживаются политики толерантности к ЛГБТ-сообществам. В Мехико с 2021 года действует отдельная клиника для трансгендерных пациентов, а детям старше 12 лет разрешено самостоятельно менять пол в документах. Врачи в Мексике придерживаются рекомендаций Всемирной профессиональной ассоциации трансгендерного здоровья (WPATH), согласно которым медицинские вмешательства в подростковом возрасте считаются нежелательными, за исключением психологических консультаций.

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