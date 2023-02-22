Мехико, 22 февраля, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Группа ЛГБТ-активистов, протестующих против законопроекта, запрещающего операции по смене пола для несовершеннолетних, устроила погром в конгрессе города Мехико в Мексике. Об этом 21 февраля сообщили депутаты городского парламента в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Акция протеста, организованная представителями ЛГБТ-сообщества, началась с утра 21 февраля. Манифестанты выступили против инициативы, предложенной оппозиционным депутатом Америкой Ранхель. Представительница Партии национального действия (PAN) предложила запретить законодательно операции по смене пола и гормональную терапию для несовершеннолетних.

При этом городские власти придерживаются политики толерантности к ЛГБТ-сообществам. В Мехико с 2021 года действует отдельная клиника для трансгендерных пациентов, а детям старше 12 лет разрешено самостоятельно менять пол в документах. Врачи в Мексике придерживаются рекомендаций Всемирной профессиональной ассоциации трансгендерного здоровья (WPATH), согласно которым медицинские вмешательства в подростковом возрасте считаются нежелательными, за исключением психологических консультаций.