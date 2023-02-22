Количество погибших при наводнениях и оползнях в Бразилии возросло до 46 человек

Бразилиа, , 04:04 — REGNUM Проливные дожди, вызвавшие наводнения и оползни в бразильском штате Сан-Паулу, привели к гибели по меньшей мере 46 человек, 21 февраля сообщил портал G1.

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Ранее стало известно о 44 погибших. Еще 49 человек числятся в списках пропавших без вести. Из пострадавших районов были эвакуированы 1730 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля на Мадагаскар обрушился тропический циклон «Фредди». В результате удара стихии по острову погиб один человек.

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