В Брюсселе прошла первая встреча в формате Украина — НАТО — ЕС

Киев, , 03:58 — REGNUM Украина, ЕС и НАТО объединяют усилия по увеличению объемов производства оружия и боеприпасов для нужд вооруженных сил Украины и пополнению запасов западных союзников, сообщает 21 февраля украинский МИД.

Дмитрий Кулеба, Йенс Столтенберг и Жозеп Боррель МИД Украины

С этой целью стороны договорились создать трехсторонний координационный механизм, синхронизирующий работу производителей, закупщиков и правительств.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявили в Брюсселе на первой в истории трёхсторонней встрече высокого уровня Украина — ЕС — НАТО.

Главной темой переговоров стало «усиление обороноспособности» Украины.

Кулеба выразил благодарность странам ЕС и НАТО за ряд важных решений о помощи Украине в сфере безопасности и призвал ускорить их воплощение.

«У нас общая цель — восстановить мир и стабильность в Европе. Для этого важна победа Украины, обеспечение наших военных всем необходимым в кратчайшие сроки», — подытожил министр.

Глава МИД Украины предложил начать подготовку украинских пилотов в рамках существующих механизмов ЕС и НАТО.

Кулеба также заявил, что новый трёхсторонний формат Украина — ЕС — НАТО будет работать на постоянной основе.

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