Киев, 22 февраля, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Украина, ЕС и НАТО объединяют усилия по увеличению объемов производства оружия и боеприпасов для нужд вооруженных сил Украины и пополнению запасов западных союзников, сообщает 21 февраля украинский МИД.

МИД Украины Дмитрий Кулеба, Йенс Столтенберг и Жозеп Боррель

С этой целью стороны договорились создать трехсторонний координационный механизм, синхронизирующий работу производителей, закупщиков и правительств.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявили в Брюсселе на первой в истории трёхсторонней встрече высокого уровня Украина — ЕС — НАТО.

Главной темой переговоров стало «усиление обороноспособности» Украины.

Кулеба выразил благодарность странам ЕС и НАТО за ряд важных решений о помощи Украине в сфере безопасности и призвал ускорить их воплощение.

«У нас общая цель — восстановить мир и стабильность в Европе. Для этого важна победа Украины, обеспечение наших военных всем необходимым в кратчайшие сроки», — подытожил министр.

Глава МИД Украины предложил начать подготовку украинских пилотов в рамках существующих механизмов ЕС и НАТО.

Кулеба также заявил, что новый трёхсторонний формат Украина — ЕС — НАТО будет работать на постоянной основе.