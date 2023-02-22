Житель Камчатки получил тюремный срок за размещение в соцсетях призывов убивать граждан России

Петропавловск-Камчатский, , 03:54 — REGNUM Житель полуострова Камчатка был осуждён за публичные призывы расстреливать и сжигать граждан России. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе УФСБ России по Камчатскому краю.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Мужчина, проживающий в Петропавловске-Камчатском, в период с июня 2020 года по февраль 2022 года регулярно размещал в социальных сетях призывы убивать граждан России и отдельно представителей органов власти. Отмечается, что мотивами для мужчины послужили его несогласие с внешней и внутренней политикой России. В частности, осуждённый был категорически не согласен с проведением спецоперации по освобождению Донбасса.

При этом осуждённый в марте 2014 года получил гражданство РФ, предварительно отказавшись от украинского гражданства.

«Житель Камчатки осужден за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности», — указано в сообщении пресс-службы.

По решению суда правонарушителю было назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Указывается, что осуждённый раскаялся и уверял, что полностью изменил взгляды.