В пострадавших районах Турции отсутствует опасность вспышки инфекционных заболеваний

Анкара, , 03:56 — REGNUM Власти Турции заявили об отсутствии риска вспышки инфекционных заболеваний в зоне землетрясения, сообщает 21 агентство Anadolu.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Заместитель генерального директора по общественному здравоохранению Сулейман Озсары сказал, что в провинциях, пострадавших от землетрясений, нет риска инфекционных заболеваний и что проблем в этом отношении не ожидается.

Указав, что основной причиной инфекционных заболеваний является загрязнение воды и проблема доступа к чистой воде, Озсары сказал, что в районе землетрясения ежедневно проводят работы по хлорированию воды, её анализу и гигиене окружающей среды.

Напомним, что в результате разрушительного землетрясения в Турции, происшедшего 6 февраля, погибло более 42 тысяч человек.

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