Адыгея, 12 января, 2006, 18:42 — ИА Регнум. Президент Республики Адыгея Хазрет Совмен пригласил 12 января на встречу лидеров Адыгейского республиканского отделения партии "Единая Россия". Как сообщало ИА REGNUM, во время внеочередной конференции 28 декабря данное отделение внесло Хазрета Совмена в список от "Единой России" для выдвижения на выборах депутатов Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, которые состоятся 12 марта 2006 года. В этой связи Хазрет Совмен сделал заявление.

Поблагодарив за доверие, он сказал: "Вы знаете, что я делал и делаю все, что могу для укрепления позиций "Единой России", для того, чтобы наша партия продолжала достойно служить интересам народа. Вместе с тем, имеется ряд причин, которые заставляют меня отказаться от участия в выборах в парламент Адыгеи.

Во-первых, как гаранту Конституции, мне не хотелось бы, чтобы кто-то обвинял власть в использовании административного ресурса. Для всех участников избирательной компании должны существовать равные возможности и прозрачность во всем в рамках действующего законодательства. Во-вторых, для участия в выборах мне пришлось бы уйти в отпуск, чтобы соблюсти букву закона. Но оставлять работу на такое время я не могу. В республике много социально-экономических вопросов, которые необходимо решать ежедневно. В наступившем году это касается, прежде всего, приоритетных национальных проектов, которые призваны значительно улучшить жизнь наших граждан. Кроме того, за "Единой Россией" достаточно реальных и полезных дел как в целом в Российской Федерации, так и в Республике Адыгея. Это придает убежденность в том, что наше республиканское отделение в силах самостоятельно решить все стоящие перед ним задачи, а избиратели Республики Адыгея активно поддержат на этих выборах "Единую Россию". Поэтому я прошу не вносить на регистрацию мою кандидатуру по партийному списку "Единой России", сообщает пресс-служба главы республики.