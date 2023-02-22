Адыгея, 12 января, 2006, 18:42 — ИА Регнум. Президент Республики Адыгея Хазрет Совмен пригласил 12 января на встречу лидеров Адыгейского республиканского отделения партии " Единая Россия ". Как сообщало ИА REGNUM, во время внеочередной конференции 28 декабря данное отделение внесло Хазрета Совмена в список от "Единой России" для выдвижения на выборах депутатов Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, которые состоятся 12 марта 2006 года. В этой связи Хазрет Совмен сделал заявление.

Поблагодарив за доверие, он сказал: "Вы знаете, что я делал и делаю все, что могу для укрепления позиций "Единой России", для того, чтобы наша партия продолжала достойно служить интересам народа. Вместе с тем, имеется ряд причин, которые заставляют меня отказаться от участия в выборах в парламент Адыгеи.

Во-первых, как гаранту Конституции, мне не хотелось бы, чтобы кто-то обвинял власть в использовании административного ресурса. Для всех участников избирательной компании должны существовать равные возможности и прозрачность во всем в рамках действующего законодательства. Во-вторых, для участия в выборах мне пришлось бы уйти в отпуск, чтобы соблюсти букву закона. Но оставлять работу на такое время я не могу. В республике много социально-экономических вопросов, которые необходимо решать ежедневно. В наступившем году это касается, прежде всего, приоритетных национальных проектов, которые призваны значительно улучшить жизнь наших граждан. Кроме того, за "Единой Россией" достаточно реальных и полезных дел как в целом в Российской Федерации, так и в Республике Адыгея. Это придает убежденность в том, что наше республиканское отделение в силах самостоятельно решить все стоящие перед ним задачи, а избиратели Республики Адыгея активно поддержат на этих выборах "Единую Россию". Поэтому я прошу не вносить на регистрацию мою кандидатуру по партийному списку "Единой России", сообщает пресс-служба главы республики.