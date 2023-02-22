Зеленский упрекнул заставшего бомбардировки Милана Берлускони в том, что его дом не бомбили

Рим, , 03:32 — REGNUM Экс-премьера Италии Сильвио Берлускони упрекнул в том, что он никогда не переживал бомбардировки, президент Украины Владимир Зеленский, хотя итальянский политик в детстве застал бомбардировки родного Милана во время Второй мировой войны. Об этом 21 февраля сообщает итальянское агентство Nova.

Сильвио Берлускони European People's Party

В ходе пресс-конференции во время визита в Италию Зеленского попросили прокомментировать критику со стороны Берлускони. По мнению экс-премьер-министра Италии, Зеленский мог предотвратить конфликт на Украине, просто прекратив «нападать на две автономные республики Донбасса».

Отвечая на вопрос, Зеленский отметил, что политики могут высказывать своё мнение, получая на это мандат от своего общества, однако он уверен в том, что итальянское общество поддерживает Украину.

«Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников. Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать, благодаря братской любви к России», — заявил Зеленский.

Берлускони родился в 1936 году в Милане, который во время Второй мировой войны, после вступления фашистской Италии в войну на стороне гитлеровской коалиции, подвергся тяжёлым бомбардировкам. Город бомбили войска союзников, в основном, ВВС Великобритании. Пик бомбардировок пришёлся на 1943 года, когда Берлускони было шесть лет. Семья политика, как и ещё около 300 тыс. жителей Милана, была вынуждена уехать из города.

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