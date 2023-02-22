Москва, 22 февраля, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Вооруженные силы России разработали методику противодействия американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS в зоне специальной военной операции, 22 февраля сообщает газета «Известия» со ссылкой на военных экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Так издание приводит комментарий капитана первого ранга Василия Дандыкина, по словам которого засечь HIMARS очень трудно, поскольку их экипажи постоянно меняют позиции. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что российские военные научились обнаруживать и уничтожать эти РСЗО.

Он предположил, что ВС РФ в указанной работе используют разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также другие средства разведки, в том числе системы спутникового наблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля газета The Washington Post написала о том, что американские военнослужащие помогают ВСУ осуществлять точную наводку по целям при ударах по России с использованием реактивных систем залпового огня, включая РСЗО HIMARS.